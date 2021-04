Pohľad na zostarnutého Al Pacina trhá srdce: Nemilosrdné kopačky od mladej frajerky a... Vytiahla intímne detaily!

Alfred James Pacino, známy len ako Al Pacino, sa narodil 25. apríla 1940 v New Yorku. Má sicílsky pôvod a život so svojím biologickým otcom si príliš neužil. Jeho rodičia sa totiž rozviedli, keď mal 2 roky a žil s mamou u jej rodičov.

O herectvo javil záujem už ako dieťa. Asi málokoho preto prekvapí, že stredná škola, ktorú navštevoval, mala umelecké zameranie. Avšak skôr, než začala jeho hviezda žiariť, pracoval ako poslíček, uvádzač v kine, sťahovák, či poštár. Al si usporené peniaze odkladal a neskôr ich použil na kvalitné herecké kurzy. A dnes vieme, že sa mu to oplatilo.

Charizmatický Al Pacino kedysi. Zdroj: Universal pictures

Al Pacino je totiž považovaný za jedného z najlepších hercov svetovej kinematografie. Predviedol sa aj ako režisér, scénarista a producent. Najskôr pôsobil na divadelných doskách, neskôr dostal príležitosť aj pred kamerami. Spomedzi všetkých počinov, v ktorých si zahral možno spomenúť filmy Krstný otec, Strašiak, Psie popoludnie, Zjazvená tvár, Vôňa ženy, Neľútostný súboj, Muž, ktorý vedel priveľa, či Irčan.

Slávny a talentovaný herec nebol nikdy ženatý. Za sebou má vzťahy s viacerými kolegyňami a má tri deti. Naposledy randil s o 39-rokov mladšou kráskou menom Meital Dohan. A aj keď sa zdalo, že vekový rozdiel v tomto prípade nehrá rolu, opak je pravdou.

Dokazujú to jej vyjadrenia, ktoré poskytla médiám kratko po roczhode v apríli minulého roka. „Je ťažké randiť s mužom, ktorý je o toľko starší. Je to síce Al Pacino, ale to nie je všetko. V posledných mesiacoch sa z neho ozaj stal starší pán na dôchodku. Snažila som sa to nevnímať, ale nešlo to,” uviedla pre Daily Mail. „Naozaj sme sa obaja snažili, aby to medzi nami po všetkých stránkach fungovalo. Naša láska bola čistá a nebola zaťažená takými zbytočnosťami, akými sú dary v podobe luxusných áut alebo prsteňov,” dodala kráska, ktorá túžila mať so slávnym hercom dieťa. On to však odmietal.

Al Pacino so svojou bývalou milenkou (vľavo) a dcérou. Zdroj: profimedia.sk

Al Pacino nedokázal s mladšou milenkou držať krok. Zdroj: profimedia.sk

Al Pacino sa v uplynulých dňoch nachádzal v Taliansku, kde sa zúčastnil nakrúcania počinu House of Gucci. Paparazzom sa ho podarilo zvečniť cestou na súkromnú prehliadku múzea. Slávny herec viditeľne pribral a pôsobil akosi zanedbane.

Takto v súčasnosti vyzerá 81-ročný Al Pacino. Zdroj: profimedia.sk