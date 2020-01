Paris Hilton zverejnila FOTO z mladosti: Mala iba 13 a... PREBOHA!

LOS ANGELES - Paris Hilton (38) poriadne šokovala svojich fanúšikov po tom, ako na sociálnej sieti zverejnila svoju fotografiu z čias, keď ešte chodila do školy. Dvadsaťpäť rokov starý záber je dôkazom toho, že starnutie nemusí byť nutne zlé. Keď ju uvidíte...

Paris Hilton netreba zvlášť predstavovať asi nikomu. Urobila to totiž už niekoľkokrát sama. Dedička hotelového impéria pláva vo vlnách šoubiznisu už pekných pár rokov a vyskúšala si kadečo. Najskôr jej učaroval modeling, potom sa pridal film a vidieť a počuť sme ju mohli aj v niekoľkých popových "hitoch", ktoré sa k nám spoza veľkej mláky dostali. Blondínka mala dokonca svoje vlastné reality šou, ktoré mali v USA veľký úspech.

Paris Hilton tvrdí, že botox či plastiku zatiaľ neabsolvovala. Zdroj: SITA

Paris vie, že dokonalá vizáž a sociálne siete sú základom úspechu, a tak svoj Istagram pravidelne zaplavuje svojimi bezchybnými zábermi. Avšak tentokrát urobila výnimku. Zverejnila fotografiu, na ktorej má len 13 rokov.

Zmena, ktorou dídžejka prešla, je ohromujúca a vidieť tento záber mimo jej Instagramu, pravdepodobne by si nikto netipol, že ide práve o prominentnú dedičku. Paris sa síce dušuje, že nikdy nepodstúpila plastickú operáciu ani nevyskúšala botox, no pri pohľade na jej tínedžersku tvár len ťažko veriť, že by boháčku tak radikálne zmenili len pribúdajúce roky.

Paris Hilton ako 13-ročná. Spoznali by ste ju? Zdroj: Instagram P.H.

Paris však fanúšikovia podržali a kráskin vtedajší vzhľad vychválili do nebies. Pri zábere mladej žabky nechýbajú slová ako ikona či legenda. Hviezdičku to povzbudilo natoľko, že o pár hodín neskôr pridala aj ďalšiu fotografiu, tentokrát o dva roky čerstvejšiu. „Naspäť v čase, keď som mala 15 a objavila som čarovné účinky push-up podprsenky,” okomentovala záber s odvážnym výstrihom. Uvidíme, čoho sa od kontroverznej plavovlásky dočkáme nabudúce.