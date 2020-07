Milovníci zvierat budú pobúrení: Rozmaznaná Paris Hilton vylepšila svojho psa… Preboha!

Človek by čakal, že Paris Hilton vo svojich 39 rokoch z podobných nápadov už vyrástla, no nie je to tak. Žena, ktorá od detstva dostala všetko, čo si zmyslela, sa presne v tomto duchu rozhodla, že jej biely nemecký špic už viac biely nebude. Plavovláska sa zrejme jedného rána zobudila s túžbou, že chce ružového psa.

A tak nelenila a svojho špica odovzdala do rúk zrejme rovnakých špecialistov, ktorí sa starajú o frizúru aj jej. V uliciach Los Angeles totiž paparazzi nafotili Paris, ako na rukách nosí svojho miláčika Princea. Ten však pôsobil, akoby sa vyváľal v hromade rozpučených jahôd a malín... Bohužiaľ, ako poznáme Paris, jeho nový odtieň kožucha nebude mať takýto nevinný dôvod.

Paris Hilton sa po uliciach Los Angeles premávala s ružovým psom. Zdroj: Profimedia