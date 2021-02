Celý šoubiznis je z toho paf! Slávna blondínka povedala ÁNO

Niet pochýb, že narodeniny sú pre pracháčku Paris Hilton vždy výnimočným dňom. Avšak tie tohtoročné majú špeciálnu príchuť. Pričnili sa o to blondínkin frajer - podnikateľ a investor Carter Reum, s ktorým síce tvoria pár zhruba len rok, ale poznajú sa už oveľa dlhšie. Vraj 15 rokov.

Blondínkin frajer ju totiž pri príležitosti narodenín zobral na exotickú dovolenku, kde ju pri romantickej scenérii požiadal, aby sa stala jeho ženou. „Keď nájdete spriaznenú dušu, tak to nepoznáte. Cítite to. Ja a moja láska sme spolu od nášho prvého rande,” prezradila na sociálnej sieti Instagram Paris. pred ktorou Carter pokľakol cestou na romantickú večeru. „Povedala som áno. Áno navždy. Neexistuje nik iný, s kým by som chcela byť naveky,” dodala blondínka, ktorá spolu so snúbecnom zvolili outfity, v ktorých už pripomínajú ženícha a nevestu. Carter Reum požiadal slávnu blondínku o ruku. Zdroj: Instagram

Pod príspevkami, ktoré Hiltonka zverejnila na Instagrame sa množia gratulácie od ostatných hviezd šoubiznisu. Nadšenie neskrývajú napríklad Kris Jenner, Heidi Klum, Olivia Palermo, Selma Blair, či Lisa Rinna.

V prípade boháčky to nie sú jej prvé zásnuby. O ruku ju požiadali aj niektorí z jej bývalých priateľov. Nechajme sa prekvapiť, či sa ju Carterovi podarí dostať pred oltár...

Fotky z romantických zásnub zverejnila Paris Hilton na Instagrame. Zdroj: Instagram

Paris a Carter tvoria sympatický pár. Zdroj: Instagram