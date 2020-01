Nečakané priznanie pred kamerami: Gwyneth Paltrow si dala extázu!

Už čoskoro Netflix uvedie sériu The Goop Lab with Gwyneth Paltrow, kde herečka nechá divákov nahliadnuť do toho, čomu sa vlastne vo svojej spoločnosti venuje. Nebudú chýbať reči o vagíne a orgazme, ale hneď v prvej časti sa téma dotkne aj drog ako prostriedku, ktorý môže ľuďom pomôcť dotknúť sa svojich hlboko zakorenených problémov.

Také si v sebe nosí aj Gwyneth, ako priznala, a tiež netajila, že má takúto skúsenosť. Pred kamerami prezradila, aké to bolo, keď skúšala MDMA v Mexiku. „Nikdy som nepovažovala MDMA za psychedelické a keď som si to vzala, nemala som halucinácie,” cituje blondínkine slová z predmetného dokumentu britské Metro.

Zdroj: TASR

Podľa Paltrow nešlo o žiadne blúznenie, ale veľmi emocionálny zážitok. „Bol so mnou môj vtedajší priateľ, ktorý je teraz už mojím manželom, a on je veľmi empatická a rozumná osoba a bol schopný pomôcť mi prejsť si tým,” vyjadrila sa. Ako ale dodala, nezvažovala brať MDMA dlhodobejšie ako formu terapie, lebo „priviedlo ma to k myšlienke, že je toho vo mne príliš veľa, čo by sa mohlo dostať na povrch.”

My iba pripomíname, že spoločnosť už ponúkala rôzne kontroverzné výrobky, ktoré lekári ženám naozaj neodporúčali. A rovnako vám aj my radíme: DROGY NESKÚŠAJTE!