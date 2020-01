Zdrvenej Alžbete II. zasadili Harry a Meghan podpásovku a teraz? Vojvodkyňa zdúchla!

LONDÝN – Pre kráľovskú rodinu už asi navždy ostane ôsmy január dňom poriadneho šoku. Vojvoda zo Sussexu Harry s manželkou Meghan sa totiž práve v tento deň rozhodli doslova zasadiť podpásovku Alžbete II. a vyhlásili, že sa chcú vzdať postavenia vyšších členov kráľovskej rodiny. Bohužiaľ, kráľovná, ako aj ostatná rodina, sa to dozvedela až po funuse, keď to dvojica oznámila verejnosti. Po tom všetkom nechala Meghan Harryho v Anglicku samého a ona zdúchla do Kanady!

V stredu sa na instagramovom účte, ale aj na oficiálnej webovej stránke vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu objavilo vyhlásenie, ktoré šokovalo celý svet. A to vrátane kráľovskej rodiny, ktorej sa ich rozhodnutie najviac dotýka. „Tento rok začneme s prechodom smerom k progresívnej novej role v rámci tejto inštitúcie. Plánujeme odstúpiť ako „vyššie postavení“ členovia kráľovskej rodiny a pracovať na tom, aby sme sa stali finančne nezávislí, pričom budeme stále podporovať Jej veličenstvo kráľovnú,“ znejú ich slová.

Harry a Meghan sa rozhodli odstúpiť z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny. Zdroj: Instagram sussexroyal

Reakcia kráľovnej na seba samozrejme nenechala dlho čakať. „Diskusie s vojvodom a vojvodkyňou zo Sussexu sú na začiatku. Rozumieme ich rozhodnutiu zaujať nový prístup, no toto sú zložité problémy, ktoré si vyžadujú čas,“ vyjadrili sa z Buckinghamského paláca. Napriek tomu však ostala kráľovná rozhodnutím svojho vnuka poriadne zdrvená, ako informuje anglický The Sun. „Voči kráľovnej je to hlboko nespravodlivé a nezaslúži si takéto zaobchádzanie. Rodina chápe, že chcú robiť veci inak a budú sa snažiť im pomôcť,“ prezradil spomínanému médiu zdroj.

To však nie je všetko, čím narobili v Anglicku vietor. Meghan s Harrym prišli kvôli tomuto vyhláseniu do Británie, no vojvodkyňa krátko nato zdúchla späť do Kanady. Zdroj tvrdí, že pre ňu to bola len letecká návšteva a chcela sa vrátiť domov za Archiem, o ktorého sa, kým boli jeho rodičia v Európe, starala Meghanina kamarátka.

Vojvodkyňa zo Sussexu tak doslova zmizla ako gáfor a svojho manžela nechala čeliť rodine samého. Ten ostal v Británii aj preto, že už budúci týždeň má predsedať žrebovaniu pre Svetový šampionát v rugby 2021. Zlosti či nepochopeniu zo strany rodiny je tak vystavený len princ Harry. No zrejme nie nadlho. Odchod z kráľovskej rodiny by mal totiž prebehnúť v nasledujúcich dňoch a nie týždňoch, ako bolo pôvodne v pláne. Alžbeta II. sa rozhodla pre rázny krok, a ten pocítia manželia najmä vo finančnej oblasti.

Alžbeta II. je z ich rozhodnutia zdrvená, no zároveň im vracia úder a čo najskôr ich chce z kráľovskej rodiny vylúčiť. Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP

Zaujímavé však v tomto prípade je aj vyhlásenie Toma Bradbyho, britského novinára. Podľa neho sa Meghan a Harry len snažili svojím rozhodnutím predbehnúť princovho otca Charlesa. Ten sa netají tým, že mal v úmysle určitú revolúciu a plánoval kráľovskú rodinu počas svojej budúcej vlády zúžiť. A keďže starší Wiliam s Kate sú príkladnými monarchami a dodržiavajú všetky pravidlá, bolo logické, že tzv. Čierneho Petra si vytiahne Harry s manželkou.

Túto teóriu má podporovať aj niekoľko detailov z kráľovského života. Počas novoročného príhovoru Alžbety II. na jej stole chýbala fotka pravnuka Archieho, hoci malý George tam bol. A rovnako aj rodinné fotenie absolvovala len s Charlesom, Wiliamom a Georgeom. Harryho s rodinou neprizvali. Zdá sa, že rozhodnutie vojvodu zo Sussexu nebolo pre monarchov zas až také šokujúce, skôr ich asi prekvapil fakt, že ich predbehol.