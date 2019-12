Legendárna rocková kapela ohlásila turné po Európe: Vystúpia v týchto mestách

Formácia sa v rámci koncertnej šnúry zastaví napríklad aj 9. júna na viedenskom Štadióne Ernsta Happela, 17. júna na varšavskom štadióne PGE Narodowy alebo 19. júna na pražskom letisku Letňany.

Guns N' Roses vznikli v roku 1985 a svoju najväčšiu slávu zažili po vydaní debutovej nahrávky Appetite For Destruction (1987) s hitmi ako Welcome To The Jungle, Sweet Child O' Mine a Paradise City. Kapela na úspech prvého albumu nadviazala nahrávkou G N' R Lies (1988) a potom v roku 1991 štúdiovkami Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, ktoré vyšli v ten istý deň.

Žánrovo pestré nahrávky obsahovali single You Could Be Mine, Don't Cry, Live And Let Die, November Rain, Knockin' On Heaven's Door, Civil War či Estranged. Skupina neskôr čelila viacerým zmenám v zostave a ponúkla albumy „The Spaghetti Incident?“ (1993) a zatiaľ posledný Chinese Democracy (2008). V roku 2012 kapelu uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.