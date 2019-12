Koncert pre brutálne utýranú Violku: Organizátor Ludwig Bagin vyzýva, postavme sa spoločne zlu

Violka mala podľa jej kamaráta, herca a moderátora Ludwiga Bagina dar spájať ľudí. Koncert je teda symbolickým spojením sa verejnosti proti zlu. Prišli sa rozlúčiť i priatelia z jej spoločenstva, v strede Vladimír Žák. Zdroj: ján zemiar/topky.sk V precítených príhovoroch na úvod podujatia sa o netuctovom dievčati vyjadrovali priatelia, známi, zamestnávatelia. Hovorili o tom, čo ukončilo jej život a vyzývali publikum, aby ženy netolerovali násilie vo svojom živote. To, že chlapci sú agresívni, nie je normálne, a nemá to byť normálne ani v ich dospelosti. Zdroj: Ján Zemiar/Topky.sk Zdroj: ján zemiar/topky.sk Violka bola jemné, ale cieľavedomé stvorenie. Do jazykovej školy sa prihlásila ako pedagogička bez akejkoľvek praxe, ale s veľkou chuťou pomáhať ľuďom. Jej kolegovia si ju budú pamätať ako láskavú mladú ženu s radosťou zo života. Zdroj: Ján Zemiar/Topky Spisovateľ Michal Hvorecký predniesol plamenný prejav o nutnosti zrovnoprávniť ženy, ale pritom okamžite zastaviť násilie voči nim. Považuje tento problém za naliehavý a zásadný, odsudzuje prejavy ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá nepriamo naznačila, že ženy si za násilie zo strany mužov môžu samy. "Odmietnime sprisahanecké paranoje o Istanbulskom dohovore," vyhlásil. "Nebuďme ako mužské spoločenstvo v Iráne, Afganistane či iných krajinách.Odmietnime násilie na ženách!" Kresba do kondolenčnej knihy Zdroj: Ján Zemiar, topky.sk Na akustickom koncerte bez nároku na honorár potom vystúpila Para, Billy Barman, Korben Dallas, Puding pani Elvisovej, Hex, Polemic, Le Payaco, Vec, Saténové ruky, Noisecut, Queer Jane, Jerguš Oravec, Longital, Jozef Lupták, Zuzana Mikulcová, Katarína Máliková, Andrea Bučko a Martin Geišberg. Violkina priateľka sa lúčila tiež Zdroj: Ján Zemiar/Topky

Skupina Polemic Zdroj: Ján Zemiar/Topky.sk