Robbie Williams vychováva svoju nástupkyňu: Jeho dcéra je lepšia speváčka ako on!

"V mojej rodine nie som ja ten najtalentovanejší spevák. Moja dcéra je oveľa viac talentovaná ako ja. Teddy je fantastická speváčka, naozaj. Už má hudobný sluch a je to úžasné," vyjadril sa Williams, ktorý si s dcérou zaspieval v piesni Home z jeho najnovšieho albumu The Christmas Present (2019). Spevák sa v roku 2010 zosobášil s Aydou Field. Majú spolu tri deti - spomínaná Theodora sa narodila 18. septembra 2012, syn Charlton “Charlie“ Valentine 27. októbra 2014 a ich sestra Colette “Coco” Josephine 7. septembra 2018.

Robbie Williams sa preslávil ako člen skupiny Take That, ktorú v roku 1995 opustil, aby sa mohol venovať sólovej kariére. Dosiaľ vydal dvanásť sólových štúdiových albumov. K jeho hitom patria skladby Angels, Feel, Come Undone, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, She's The One, Somethin' Stupid (feat. Nicole Kidman), Radio či Supreme. Po úspešných rokoch, počas ktorých sa v rodnej krajine stal najlepšie predávaným britským sólovým interpretom, sa do Take That vrátil a s formáciou vydal album Progress (2010), no po turné skupinu opäť opustil.