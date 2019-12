Americká hviezda dostala ranu pod pás od vlastnej dcéry: Oci, ty nie si úžasný spevák!

LOS ANGELES - Trojročná dcéra amerického speváka, hudobníka a skladateľa Johna Legenda radšej počúva hudbu jeho kolegyne Ariany Grande ako jeho. Štyridsaťročný interpret to prezradil v talkšou A Little Late with Lily Singh.

„Jedného dňa mi povedala: 'Oci, Ariana Grande je úžasná speváčka. Ty nie si úžasný spevák’,“ zaspomínal umelec. Luna podľa jeho slov začala počúvať pesničky od Grande po tom, čo počula ich dueto Beauty and the Beast, ktorý naspievali pre film Kráska a zviera (2017).

„Nakoniec sa z nej stala taká veľká fanúšička Ariany, že ma s ňou až nepriaznivo porovnáva,“ povedal Legend s úsmevom. Ako však dodal, okrem toho, že jeho dcéra „stále počúva Arianu“, vypočuje si aj jeho vianočný album. John Legend je ženatý s modelkou Chrissy Teigen. Manželia spolu okrem Luny vychovávajú aj 18-mesačného syna Milesa.

John Legend, vlastným menom John Roger Stephens, mal na konte dve demá, keď v roku 2001 stretol rappera Kanyeho Westa, ktorý mu pomohol presadiť sa v hudobnom priemysle. Ešte pred vydaním debutového albumu Get Lifted (2004) na seba upozornil spoluprácami s viacerými interpretmi ako Jay Z, Alicia Keys či Lauryn Hill. Po spomínanom debute nasledovali sólovky Once Again (2006), Evolver (2008), Love In The Future (2013), Darkness And Light (2016) a zmienený vianočný album A Legendary Christmas (2018).

Okrem toho vydal tiež štyri koncertné nahrávky, spoločný album s The Roots s názvom Wake Up! (2010) a podieľal sa aj na nahrávke Cruel Summer (2012) labelu G.O.O.D Music. Na konte má desať cien Grammy a získal tiež Oscara a Zlatý glóbus za pieseň Glory, ktorú nahral s rapperom Commonom na soundtrack snímky Selma (2014). Okrem hudby sa venuje aj herectvu, predstavil sa napríklad vo filme La La Land (2016).