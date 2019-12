Bondova láska bez mejkapu: Aha, aj takto je krásna!

Rachel Weisz je krásna žena.

NEW YORK - Šminky nepotrebuje! Reč je o britskej herečke Rachel Weisz, ktorá budúci rok oslávi 50. narodeniny. Pri pohľade na ňu to ale znie neuveriteľne. Na jej peknej tváričke by ste márne hľadali vrásky. A nedávne paparazzi fotky dokazujú, že jej svedčí i prirodzenosť. Pozrite!