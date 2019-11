Nový milenec známej speváčky: Celý potetovaný a na hlave má...Uff!

Demi Lovato je talentovaná a krásna žena. Počas náročného obdobia, keď bojovala so svojími démonmi, síce pribrala, no na šarme jej to neubralo. Navyše, už aj pracuje na tom, aby sa pribratých kíl zbavila.

Brunetka vždy bola a stále je atraktívna pre opačné pohlavie. Média ju ešte donedávna spájali s fešáčikom menom Mike Johnson, ktorý si dokonca hľadal lásku aj v televíznej zoznamke. Avšak ich romanca nemala dlhé trvanie.

V týchto dňoch však Demi svetu oficiálne predstavila svojho nového milenca. Je ním potetovaný model Austin Wilson, ktorý rozhodne zaujme aj svojimi ružovými vlasmi.

Podľa medializovaných informácií majú zaľúbenci rovnakú minulosť a aj vďaka tomu sa vedia vzájomne pochopiť. „Demi to vníma tak, že ma na ňu dobrý vplyv,” uviedol pre médiá zdroj zo speváčkinho okolia. Ako sa tento párik pozdáva vám?

Demi Lovato sa na instagrame pochválila fotkou so svojím novým milencom. Zdroj: Instagram

Aj výstredný Austin Wilson sa pochválil, že zbalil známu speváčku. Zdroj: Instagram