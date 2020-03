Speváčku Demi Lovato terorizoval vlastný tím: Tak toto je nechutné!

LOS ANGELES - Speváčka Demi Lovato (27) sa stala známou v pomerne nízkom veku a slávu príliš nezvládala. Prešla si závislosťou aj predávkovaním. Bohužiaľ, tí, čo jej mali v kariére pomáhať, ju evidentne vnímali len ako produkt a nie ľudskú bytosť. Brunetka trpela aj poruchou príjmu potravy a to, čo v tomto smere robili ľudia okolo nej, je naozaj neuveriteľné.

Demi Lovato sa pred pár dňami objavila v šou Ellen DeGeneres a porozprávala tam o svojich najťažších chvíľach – závislosti od alkoholu aj predávkovaní v lete 2018. Po 6 rokoch abstinencie siahla po fľaške po tom, čo jej tím namiesto pomoci vyhodil na oči, že je príliš sebecká.

Lenže ľudia, ktorými sa obklopila v rámci svojej speváckej kariéry, toho spôsobili oveľa viac. Evidentne Demi vnímali ako produkt šoubiznisu, ktorý má za úlohu perfektne spievať a rovnako skvelo aj vyzerať. A tak jej všemocne bránili dostať sa k jedlu. „Keď som zostávala na noc v hoteli, brali mi z izby telefón, aby som si nemohla zavolať izbovú službu,” prezradila.

Lenže zachádzalo to ešte ďalej. Speváčku doslova nechutne obmedzovali: „Keď som mala na izbe ovocie, tak ho zobrali preč, lebo je tam cukor. Nehovorím o keksíkoch, koláčikoch a sladkostiach, bolo to ovocie.” Prípustný bol evidentne vodný melón, ktorý je známy ako nízkokalorické jedlo. „Na narodeniny som nemala tortu. Mala som melón vyrezaný do tvaru torty a navrchu šľahačku bez tuku,” prezradila praktiky svojho tímu, ktorý sa ju snažil udržať na nízkej váhe.

Zdá sa však, že Demini ľudia to nerobili odborne a po diskusii s výživovým poradcom. Proste ju len odstrihli od tuku a cukru. A pritom speváčka predtým bojovala s bulímiou a prístup k jej stravovaniu by si naozaj zaslúžil odborné kvality. „Myslím, že v určitom bode je veľmi nebezpečné snažiť sa kontrolovať príjem jedla niekoho, kto sa zotavuje z poruchy stravovania,” uviedla brunetka, podľa ktorej práve problémy s jedlom a neprimeraná kontrola toho, čo zje, zo strany jej tímu, prispeli následne aj k problému s drogami.

Dnes už má okolo seba úplne iných ľudí a na posledné narodeniny dostala od svojho manažéra naozajstnú tortu. „Boli to najlepšie narodeniny a pamätám si, ako som plakala, lebo konečne som jedla tortu s manažérom, ktorý odo mňa nič nechce a má ma rád preto, kto som a podporuje ma na mojej ceste,” vyznala sa Demi. Ako povedala moderátorke Ellen DeGeneres, aktuálne sa cíti dobre a je zmierená sama so sebou.