Hviezda Priateľov zverejnila FOTO a... Ó, môj Bože!

LOS ANGELES - Opäť spolu! Hoci od poslednej klapky seriálu Priatelia ubehli už roky, stále sa teší veľkej obľube. Fanúšikovia s nadšením sledujú aj životy hviezd, ktoré stvárnili ústredné postavy. Pred pár dňami vyvolala nadšenie seriálová Monika - Courteney Cox (55), keď na instagrame zverejnila momentku so svojou láskou Chandlerom.

Nie je tajomstvom, že Matthew Perry bojoval so závislosťou od alkoholu, liekov a drog. Sužovali ho aj viaceré zdravotné problémy. Všetko to sa podpísalo i na jeho zovňajšku. Keď ho niekedy zvečnili paparazzi, bol to zväčša žalostný pohľad.

Momentka, ktorú na instagrame zverejnila jeho kolegyňa zo seriálu Priatelia, je preto príjemným prekvapením. Matthew totiž očividne schudol a vyzerá o poznanie lepšie. „Hádajte, s kým som si dnes dala obed! Môžem byť šťastnejšia?” pripísala k fotke brunetka.

Zo spoločnej fotky seriálových manželov boli nadšení nielen fanúšikovia, ale aj ich kolegyne. „Ľúbim vás!” reagovala Jennifer Aniston, ktorá začala byť aktívna na instagrame len nedávno.

Courteney Cox a Matthew Perry si spolu vyšli na obed. Zdroj: Instagram