V spoločnosti ako chlap! Ale keď sa táto hviezda vyzlečie...

NEW YORK - ...je sa na čo pozerať! V stredu sa konalo odovzdávanie cien Innovator Awards, ktorého sa zúčastnili viaceré hviezdy. Medzi nimi napríklad aj modelka Irina Shayk (33). Krásna rodáčka z Ruska sa predviedla v outfite výrazne inšpirovanom pánskym štýlom. Pod ním skrývala priam božské krivky. Veď sa pozrite!

Irina Shayk patrí k ženám, ktoré by boli krásne aj vo vreci. A vôbec nepotrebuje byť na červenom koberci nahodená v prehnane provokatívnom outfite. Dokázala to aj tento týždeň, keď do spoločnosti prišla oblečená v béžovom nohavicovom kostýme. Pod ním mala vestu a košeľu rovnakej farby.

Zdroj: SITA

Zaujímavé je, že pár hodín pred odovzdávaním cien sa Irina na instagrame pochválila momentkou, na ktorej pózuje v úsporných bikinách. Pohľadom na jej bezchybné telo boli nadšení nielen jej mužskí priaznivci, ale tiež mnohé ženy. Čo na krivky niekdajšej lásky Bradleyho Coopera hovoríte vy?

Irina Shayk vyzerá v bikinách ako bohyňa. Zdroj: Instagram