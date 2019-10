Exmanžel Kardashianky zabudol na kamery: Och, to je MEGA trapas!

LOS ANGELES - Keď musíš, tak musíš! Hráč basketbalu Lamar Odom (39) je verejnosti známy aj ako bývalý manžel Khloé Kardashian (35). V uplynulých dňoch dostal príležitosť predviesť svoje tanečné schopnosti v obľúbenej šou Dancing with the Stars. Z nej však v utorok večer vypadol. Diváci a média ale neriešia len športovcov koniec v súťaži, ale aj trapas, ktorý si v priamom prenose vyrobil.

Lamar Odom je na kamery zvyknutý. Veď svojho času bol súčasťou reality šou Keeping Up with the Kardahians. S Khloé Kardashian boli manželia v priebehu rokov 2009 až 2016, takže sa pravidelne objavoval na televíznych obrazovkách.

Vďaka účinkovaniu v šou Dancing with the Stars dostal Lamar možnosť predviesť svoje tanečné schopnosti a okúsil čaro živého vysielania. To vie občas potrápiť aj skúsených profesionálov. A veru, v utorok večer bol obeťou aj spomínaný športovec.

Lamar si totiž v istej chvíli potreboval ponaprávať intímne miesta. Vykašľal sa na decentnosť a urobil to viac než okato. Celý čas ho pri tom snímali kamery, keďže stál hneď vedľa moderátorky. Poriadny trapas, čo poviete?

Lamar Odom si v živom vysielaní vyrobil poriadny trapas. Zdroj: abc

VIDEO: Lamar Odom akosi zabudol na to, že ho snímajú televízne kamery.