Celebritná kráska na žúre: Výstrih po pupok, žiadna podprsenka!

I´ll Stand By You, The Loving Kind, Here We Go, The Promise, či Jump - to je len zopár z hitov, s ktorými je spätá formácia s názvom Girls Aloud. Dievčenská skupina vznikla v talentovej šou Popstars v roku 2002. Tvoria ju Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts a Kimberley Walsh. Krásky mali svojho času prestávku, avšak stále sú aktívne.

Speváčky sa však nestretávajú len kvôli práci, ale aj v súkromi. Nicola Roberts oslavovala v uplynulých dňoch 34. narodeniny a na párty jej prišli gratulovať aj kolegyne zo skupiny.

Kimberley Walsh sa nahodila do čierneho overalu s hlbokým výstrihom, pod ktorý si nedala podprsenku. Sexi outfitom tak upútala značnú pozornosť, ktorá mala byť venovaná predovšetkým oslávenkyni.

Kimberley Walsh sa vybrala na narodeninovú párty v takomto sexi outfite. Zdroj: profimedia.sk