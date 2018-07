Šokujúci rozchod vo svetovom šoubiznise: Majú spolu len ročné dieťa!

"So smútkom oznamujeme, že ideme každý svojou cestou. Bolo to pre nás zložité rozhodnutie. Stále sa veľmi milujeme ako rodina. Bear je náš svet a prosíme vás o rešpektovanie jeho súkromia v čase, keď týmto prechádzame," napísala Cheryl vo vyhlásení na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, pričom Payne zverejnil takmer identický text.

Zdroj: Twitter/GirlReligion

Cheryl sa narodila ako Cheryl Ann Tweedy v Newcastli. Jej prvým manželom bol v rokoch 2006 - 2010 anglický futbalista Ashley Cole a v rokoch 2014 - 2016 bola vydatá za francúzskeho podnikateľa Jean-Bernarda Fernandez-Versiniho. S Paynom tvorili pár od roku 2016.

Cheryl sa stala známou najmä vďaka pôsobeniu v spomínanej skupine Girls Aloud, ktorá vznikla v roku 2002 prostredníctvom talentovej šou Popstars: The Rivals. S dievčenskou formáciou sa podieľala na piatich štúdiových albumoch: Sound Of The Underground (2003), What Will The Neighbours Say? (2004), Chemistry (2005), Tangled Up (2007) a Out Of Control (2008). Od roku 2009 skupina nebola aktívna, no v októbri 2012 ohlásili comeback, pričom v marci 2013 sa opäť rozpadli. Cole zatiaľ vydala sólové štúdiovky 3 Words (2009), Messy Little Raindrops (2010), A Million Lights (2012) a Only Human (2014). V októbri 2012 jej vyšla autobiografia Cheryl: My Story.

Liam James Payne sa stal známym vďaka spomínanej formácii One Direction. Pôvodne pätica sa preslávila v súťaži The X Factor, kde v roku 2010 skončila na tretej priečke. Na konte majú zatiaľ albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made In The A.M. (2015), ktorý vydali po odchode Zayna Malika už len ako štvorica. Získali viac ako sto ocenení vrátane siedmich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards. Ako sólový interpret má Payne na konte single Strip That Down (feat. Quavo), Get Low, ktorý nahral spolu s dídžejom Zeddom, Bedroom Floor, For You, ktorý vznikol v spolupráci s Ritou Orou, a Familiar so spevákom J Baldwinom.