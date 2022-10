SMRŤ ich spojila! Vzácne FOTO po rokoch: Slávna dievčenská skupina opäť spolu

LONDÝN - Hudobná skupina Girls Aloud patrila pred 20 rokmi k populárnym britským skupinám. Tvorilo ju 5 krásnych a talentovaných dievčat... No minulý rok hudobný svet zasiahla správa o smrti jednej z nich - 39-ročnej Sarah Harding. Na počesť zosnulej kolegyne sa teraz zvyšné členky opäť spojili. Plnia jej poslednú vôlu!

Minulý rok hudobný svet zarmútila správa o smrti bývalej členky kedysi populárnej dievčenskej skupiny Girls Aloud, Sarah Harding (†39). Speváčke zistili rakovinu prsníka v roku 2020 a hoci s ňou do posledných chvíľ statočne bojovala, choroba sa rozrástla aj do ďalších častí jej tela. Zomrela len o rok neskôr - 5. septembra 2021.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram S.H.

No ešte predtým, ako sa pobrala na večnosť, svoje bývalé kolegyne požiadala o poslednú láskavosť. Cheryl Cole to prezradila, keď na sociálnej sieti Instagram po rokoch zverejnila spoločnú fotku so zvyšnými členkami Girls Aloud. Dievčatá na zábere propagujú benefičné pyžamá, ktoré nechali vyrobiť na počesť zosnulej Sarah.

„Predtým, ako Sarah zomrela, sľúbili sme jej, že splníme jej želanie získať peniaze na životne dôležitý výskum, ktorý pomôže určiť mladé ženy vo veku od 29 do 40 rokov, ktoré by mohli byť ohrozené rakovinou prsníka bez genetickej predispozície,“ informovala Cheryl s tým, že pyžamá budú od zajtra v predaji v britských Primarkoch. „Celý výťažok z predaja bude rozvomerne rozdelený medzi The Christie Charitable Trust a Cancer Research UK,“ dodala.