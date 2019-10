Victoria Beckham prichytená: Klamstvá o plastikách!

Victoria Beckham sa zo speváčky zmenila na pomerne uznávanú módnu návrhárku. A pustila sa aj do podnikania v oblasti kozmetiky. Stále je teda hviezdou, o ktorú je záujem. Najnovšie s ňou urobili rozhovor do relácie This Morning. Podľa informácií The Sun by sa vo vysielaní mal objaviť zajtra a je jednoznačne zaujímavý.

Minimálne brunetkina odpoveď ohľadom jej vzhľadu. Keď totiž dostala otázku, či niekedy rozmýšľala nad nejakými úpravami, bývalá členka Spice Girls odpovedala dosť prekvapujúco. „Nikdy ma také procedúry nepokúšali, ale nikdy nehovor nikdy,” uviedla.

Victoria Beckham v roku 2007 Zdroj: TASR

Nuž, Victoria mohla klamať, aby nemusela znovu hovoriť o svojich prsiach. Ich vylepšenie nikdy nepriznala, až kým si nedala implantáty vybrať. Vtedy dokonca vyhlásila, že bolo hlúpe to roky popierať a svojmu mladšiemu ja by odkázala, aby sa so svojimi prsiami nikdy takto nezahrávalo.

Alebo Victoria pochopila otázku iba ohľadom zákrokov na tvári?