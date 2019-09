73-ročná hviezda sa vyzliekla v strede obchodu: Pohľad na to telo vás prekvapí!

Sylvester Stallone

Zdroj: SITA

NEW YORK - Kabínky nepotrebuje! Keď sa povie Sylvester Stallone, hádam každý si vybaví horu svalov a známeho siláka, ktorého preslávili úlohy Rockyho, či Ramba. Slávny herec má už 73 rokov, no stále sa udržiava v skvelej kondícii. Najnovšie to potvrdil počas nákupov, keď sa bez hanby vyzliekol uprostred obchodu.