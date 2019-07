Najväčšie škandály Stalloneho: Porno, smrť na jazyku a život na ulici!

Sylvester Stallone sa narodil 6. júla 1946 v New Yorku. Jeho otec Frank pochádzal z Talianska a živil sa ako kaderník. Mama Jacqueline má ukrajinské a francúske korene, verejnosti je v posledných rokoch známa najmä vďaka skrášľujúcim procedúram a plastikám. Dvojica sa rozviedla, keď mal Sly 9 rokov. Okrem neustálych rodičovských hádok ho trápilo aj ochrnutie ľavej strany tváre, ktoré bolo následkom komplikácií pri pôrode.

Stallone bol problémové dieťa. V priebehu dvanástich rokov vraj vystriedal trinásť škôl, kradol a ako 16-ročný sa ocitol na škole pre emocionálne narušenú mládež. Tam sa dostal k boxu a divadlu. Zrazu začal vynikať a dostal štipendium, ktoré bolo udeľované športovým talentom. Stallone vyštudoval American College vo Švajčiarsku, neskôr začal študovať herectvo na univerzite v Miami.

V roku 1969 sa Sylvester plný očakávaní vrátil do rodného New Yorku. Úspech však neprišiel hneď. A mladý Stallone zhruba tri týždne prespával na autobusovej stanici. Zúfalá situácia ho prinútila prijať účinkovanie v pornofilme. „Bol som na dne, na úplnom dne. Buď by som natočil to porno, alebo by som niekoho okradol,” povedal na margo toho svalnáč. Erotický film s názvom The Party at Kitty and Stud´s mu za dva dni práce priniesol 200 dolárov.

Sylvester Stallone vo filme The Party at Kitty and Stud´s. Zdroj: Stallion Releasing Inc.

Medzi rokmi 1970 a 1976 sa Stallone uchádzal o viacero rolí. Žiaľ, nie príliš úspešne. Frustráciu zaháňal písaním scénarov, až sa mu podarilo vytvoriť Rockyho. Príbeh skromného boxera, ktorý sa úsilím a húževnatosťou dostal na vrchol, priniesol Stallonemu nielen kráľovské zárobky, ale aj veľkú slávu.

Zaujímavé je, že počas nakrúcania Rockyho IV mal herec smrť na jazyku. Sly totiž Dolphovi Lundgrenovi povedal, aby ho počas nakrúcania zrazil na zem. Stallone musel byť po jeho ranách letecky prevezený do nemocnice, kde mu lekári oznámili, že ho Lundgren udrel do rebra tak silno, až mu začalo tlačiť na srdce.

Sylvester Stallone ako Rocky. Zdroj: MGM

Pri mene Sylvestra Stalloneho si mnohí vybavia aj filmy Rambo, Tango a Cash, Stoj! Lebo mamička vystrelí, Cliffhanger, Oscar, Expendables, Creed a mnohé iné.

Pestré bolo aj súkromie tohto slávneho umelca. Stallone má za sebou tri svadby. Prvá manželka Sasha Czack mu porodila synov Sagea a Seargeoha. V roku 1985 sa rozviedli a Sly sa oženil s Brigitte Nielsen. Ich manželstvo bolo pomerne búrlivé. A hoci sa po rozvode s ňou Stallone nechcel už nikdy ženiť, aj vzťah s krásnou Jennifer Flavin napokon spečatil svadbou. Tá mu porodila tri dcéry - Sophie, Sistene a Scarlet.