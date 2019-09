Šokujúca správa: Nicki Minaj ohlásila koniec kariéry... Kvôli TOMUTO!

Tridsaťšesťročná rodáčka z Trinidadu a Tobaga podľa portálu BBC randí s mužom menom Kenneth Petty a naznačila, že sa plánujú vziať.

Nicki Minaj, vlastným menom Onika Tanya Maraj, odštartovala kariéru mixtapeom Playtime Is Over (2007). Prvý album Pink Friday jej vyšiel v roku 2010 a v USA i vo Veľkej Británii zaň získala platinu. V roku 2012 vydala štúdiovku Pink Friday: Roman Reloaded, ktorá obsahuje napríklad hit Starships. V roku 2014 nasledoval album The Pinkprint (2014) a jej zatiaľ posledným albumovým počinom je nahrávka Queen z roku 2018. Ako herečka sa Nicki Minaj predstavila v snímkach Jedna za všetky (2014) a Barbershop: The Next Cut (2016), pričom tiež prepožičala hlas Steffie v animáku Doba ľadová: Zem v pohybe (2012).