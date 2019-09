Slávna modelka (53) vyšla do ulíc a... Pohľad na ňu naštve mnohé ženy!

Cindy Crawford

Zdroj: instagram.com/cindycrawford

NEW YORK - Dokonalá! Meno Cindy Crawford (53) je vo svete pojmom. Krásna modelka ani s pribúdajúcimi rokmi nestráca šarm a pýši sa skvelou figúrou. Bulvárnym fotografom najnovšie predviedla svoju nenalíčenú tvár. Na tej by ste márne hľadali nejaké nedostatky a zrejme nám dáte za pravdu, že slávnej brunetke prirodzenosť pristane. Čo by za to iné ženy dali...