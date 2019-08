Módne pohromy: Toto sú najhoršie kreatúry z MTV Awards!

Swift si odniesla cenu za video roka, video s posolstvom a jej počin ME! s Brendonom Uriem jej vyniesol aj trofej za vizuálne efekty. Grande vyhlásili za umelkyňu roka, pričom tiež vyhrala ceny za výpravu a najlepšiu skladbu leta. Eilish zase uspela v kategóriách Nováčik roka, Interpretka roka z relácie MTV Push a Najlepší strih.

Taylor Swift Zdroj: SITA

Na ceremoniáli udelili aj Michael Jackson Video Vanguard Award za úspechy v oblasti hudby a filmu. Tú si tento rok odniesla rapperka Missy Elliott. "Viac ako dve desaťročia som usilovne pracovala a nikdy som si nemyslela, že tu budem stáť a dostanem toto ocenenie," vyjadrila sa 48-ročná interpretka, ktorá si vo svojej ďakovnej reči uctila aj zosnulú kolegyňu Aaliyah. Elliott počas ceremoniálu aj vystúpila a divákom a diváčkam predviedla viacero svojich skladieb vrátane hitov Work It a Lose Control.

Missy Elliott Zdroj: SITA

Prehľad víťazov a víťaziek MTV Video Music Awards 2019:

Video roka: Taylor Swift - You Need to Calm Down

Umelec alebo umelkyňa roka: Ariana Grande

Pieseň roka: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - ld Town Road (Remix)

Najlepší nový umelec alebo umelkyňa: Billie Eilish

Najlepšia spolupráca: Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita

Najlepšie popové video: Jonas Brothers - Sucker

Najlepšie hip-hopové video: Cardi B - Money

Najlepšie r'n'b video: Normani ft. 6lack - Waves

Najlepšie K-pop video: BTS ft. Halsey - Boy With Luv

Najlepšie latino video: Rosalía & J Balvin ft. El Guincho - Con Altura

Najlepšie tanečné video: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha - Call You Mine

Najlepšie rockové video: Panic! At The Disco - High Hopes

Video s posolstvom: Taylor Swift - You Need to Calm Down

Skladba leta: Cardi B feat. Bad Bunny & J Balvin - I Like It

Najlepšia réžia: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - ld Town Road (Remix) (réžia: Calmatic)

Najlepšia choreografia: Rosalía & J Balvin ft. El Guincho - Con Altura (choreografia: Charm La’Donna)

Najlepšia výprava: Ariana Grande - 7 Rings (výprava: John Richoux)

Najlepší strih: Billie Eilish - Bad Guy (strih: Billie Eilish)

Najlepšie vizuálne efekty: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco - ME! (efekty: Loris Paillier a Lucas Salton pre BUF VFX)

Najlepšia kamera: Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita (kamera: Scott Cunningham)

Najlepšia skupina: BTS

Interpret alebo interpretka roka z relácie MTV Push: Billie Eilish

Najlepšia hymna: Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign - Hot Girl Summer

Skladba leta: Ariana Grande & Social House - boyfriend

Ako už býva zvykom, na odovzdávanie hudobných cien sa snažia hviezdy obliecť čo najoriginálnejšie. Niekedy to však s kreativitou trochu preženú - najmä tie menej známe tváre. Pozrite si tie najväčšie katastrofy z červeného koberca a slávnostného večera.

Cardi B Zdroj: SITA

Cardi B Zdroj: SITA

Peppermint Zdroj: SITA

Jonathan Van Ness Zdroj: SITA

Big Sean Zdroj: SITA

Ava Max Zdroj: SITA

Todrick Hall Zdroj: SITA

Lil Nas X Zdroj: SITA

Diplo Zdroj: SITA

Lizzo Zdroj: SITA