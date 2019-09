Známa speváčka na Rihanninej módnej šou: Žiadna podprsenka a... Nohavice si zabudla doma?!

V utorok večer sa v Brooklyne konala módna šou, kde bola predstavená aj kolekcia bielizne od Rihanny. Hostia mali zakázané fotiť a museli pri vstupe odovzdať svoje mobilné telefóny a iné nahrávacie zariadenia. Oficiálne bude totiž šou verejnosti sprístupnená až 20. septembra v exkluzívnom streame.

V utorok na prehliadke nechýbala ani speváčka Halsey, ktorá počas šou tiež vystúpila. Ako neskôr poznamenala na Twitteri, neexistujú žiadne slová, ako Rihanninu kolekciu okomentovať. „Zmenila túto hru navždy; ako to robí vždy. Ďakujem, že som mohla byť svedkom a súčasťou tohto úžasného podujatia,” vyznala sa.

Brunetka sama dorazila oblečená dosť tematicky – nie síce v bielizni, ale pôsobilo to ako úbor na spanie. Vršok tvoril akýsi veľmi krátky županček a spodok... No, najskôr to vyzeralo, že žiadny ani nemá. Ako sa neskôr ukázalo, obliekla si kratučké šortky.

