Taylor Swift žije v obrovskom strachu: Toto je dôvod!

NEW YORK - Americká speváčka Taylor Swift má strach z fanatických fanúšikov. Dvadsaťdeväťročná interpretka trávi čas väčšinou v Nashville, New Yorku, na Rhode Islande a v Londýne, no vždy sa bojí, aby sa u nej doma neobjavil takzvaný "stalker". "Odkedy sú moje adresy na internete, snažím sa nehovoriť, kde sa práve nachádzam, pretože sa tam môžu ukázať ľudia, chlapíci, ktorí si myslia, že sme zosobášení. Už sa v mojich domoch objavili stalkeri a boli ozbrojení," prezradila v relácii CBS Sunday Morning.

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) a Lover (2019). K jej najväčším hitom patria skladby ako Shake It Off, Blank Space, I Know You Were Trouble či Bad Blood. Speváčka má na konte napríklad desať cien Grammy, 23 Billboard Music Awards či 23 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015), zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).