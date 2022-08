Promenáda BIZÁRU na odovzdávaní cien: Čierna nevesta, speváčka v PAPLÓNE a… Uff, TY by si mala ísť k ZUBÁROVI!

NEW JERSEY - Nedeľa sa niesla v znamení hudby. V Prudential Center v New Jersey sa totiž odovzdávali ocenenia ankety MTV Video Music Awards. A ako už býva zvykom, na červenom, či v tomto prípade skôr čiernom koberci, sa rozhodne bolo na čo pozerať. Uff, a miestami išlo o promenádu bizáru!

Medzi hosťami na slávnostnom odovzdávaní cien MTV Video Music Awards, ktoré sa konalo v New Jersey, nechýbali napríklad speváčky Taylor Swift, Avril Lavigne, raper Snoop Dogg či DJ Khaled. No pozornosť pútali najmä tie menej zvučné mená. A na "čiernom" koberci to občas vyzeralo doslova ako promenáda bizáru.

Speváčka Melissa Viviane Jefferson, známa pod umeleckým menom Lizzo, je plnších tvarov, ktoré hrdo nosí. No tentokrát sa ich rozhodla zabaliť do niečoho, čo pripomínalo obrovský paplón... Alebo to pokojne môžeme nazvať záves. No skrátka obrovské množstvo tmavomodrej látky, z ktorej trčali len ramená a hlava. No jedno treba uznať - rozhodne bola neprehliadnuteľná!

29-ročná speváčka a herečka Sofia Carson sa zas v spoločnosti predviedla ako čierna nevesta. Na sebe mala dlhé priliehavé šaty a na hlave závoj. No všetko v temnej čiernej farbe, vďaka čomu pripomínala aj mníšku... No rozhodne veľmi peknú a sexi!

Za zmienku rozhodne stojí aj raperka Jaylah Ji'mya Hickmon, známa pod menom Doechii. Nielen, že to pôsobilo, že si k čiernym kraťasom a koženej bunde zabudla dať top, ale stačilo, aby otvorila ústa a.... Uff, zuby mala totálne čierne. Doslova to pôsobilo, že by urýchlene mala vyhľadať zubára. No išlo len o "ozdobu". Či to splnilo svoj účel a "ozdobilo" to jej zuby, posúďte sami!

