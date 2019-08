Tomáš Klus odohral výborný koncert: Prezentoval sa na bratislavskom Devíne

BRATISLAVA - Český pesničkár Tomáš Klus vystúpil v piatok večer na bratislavskom Devíne, kde so svojou Cílovou skupinou odohral zhruba hodinový koncert v rámci podujatia Pocta slobode – Tribute to Freedom 2019.

Svojou účasťou na akcii si tak ako ďalší interpreti pripomenul hodnotu slobody a demokracie, ktorú v dnešných časoch Slováci a Česi zažívajú. Spevák potešil bratislavské publikum nielen výberom zo svojich najpopulárnejších piesní, ale aj niekoľkými novinkami. Okrem iných zaznela aj pesnička Chátrám (2019), ktorá cez symboliku rozpadajúceho sa domu poukazuje na totalitný režim a vyzdvihuje význam a silu demokracie.

Klus sa podľa vlastných slov cíti dnes slobodne a je za to vďačný. "Zároveň tým, že sa cítim slobodne, mám radosť, že ešte môžem hovoriť, že cítim aj určité tlaky, ktoré majú tendenciu zavádzať v rámci nášho slobodného priestoru v istom ohľade neslobodu. Aspoň v Čechách," podotkol v rozhovore pre agentúru SITA.

Politickú situáciu vníma známy hudobník veľmi intenzívne. "Politiku vnímam ako súčasť svojho života, ako denný chlieb, ktorý konzumujem, tým, že sa pohybujem vo verejnom priestore, v uliciach miest, hromadnej dopravy a tak podobne, a snažím sa toto povedomie prebúdzať aj v našich spoluobčanoch. Jediný dôvod, prečo je podľa mňa naša spoločnosť určitým spôsobom frustrovaná, že máme pocit, že nás ovláda nejaká vyššia moc, je, že tú vlastnú moc odovzdávame do cudzích rúk,“ poznamenal Klus. "Na tú tému som napísal aj pesničku Chátrám, že kľúče od svojich bytov odovzdávame domovníkom, ktorí sľubujú, že budú robiť veci za nás. Ale v momente, keď ľudia robia veci za nás, tak máme oprávnený pocit, že prestávame byť pánmi situácie. A to je zle,“ dodal.

O tom, čo sa v našich krajinách v minulosti dialo, všetci podľa Klusa veľmi dobre vieme, no nie sme zatiaľ schopní sa ponaučiť. „Myslím si, že treba zintenzívniť ten kontakt s históriou a celkovo s ľuďmi, ktorí si ešte pamätajú veci. Hovorí to aj pápež František, hovorí to Dalajláma... Dôležitý je dialóg a predovšetkým dialóg medzi mladou a starou generáciou, pretože to sú ľudia, ktorí sú našou budúcnosťou a ľudia, ktorí si pamätajú minulosť. Tá minulosť je ešte stále čerstvá a je veľmi strastiplná a aby sa už neopakovala a aby tá budúcnosť bola šťastná, je treba vnímať, že sme urobili ako spoločnosť chyby. Prepadli sme pocitu, že niekto môže niečo robiť za nás, že niekto vyrieši nejaké veľké otázky v našich životoch a potrebujeme zistiť, že naozajstná spokojnosť plynie z podieľania sa na deji. To je dôležité,“ uviedol mladý muzikant.

Viera, že Slovensko a Českú republiku ešte môže čakať celkom pekný reštart, ho však neopúšťa. "Ja beriem Čechov a Slovákov stále ako Čechoslovákov, sám som Čechoslovák a vnímam naše dva národy ako to srdce Európy. Oba sme tam a niečo tam v tom srdci strážime... Ja som celkom neskrývane priaznivcom havlovskej politiky a my nie sme žiadna veľmoc, ktorá by mohla niekam prísť a urobiť tam mier, ale vnímam nás ako strážcov morálky a etických otázok. Páčilo sa mi, že sme za Václava Havla boli ten národ, ktorý otváral otázky ľudských práv vo svete, poukazoval na problematiku rôznych totalitných systémov a snažil sa pomáhať rôznym politickým väzňom. To si myslím, že je aj naďalej našou úlohou. To je to srdce Európy. V momente, keď tlčie, organizmus funguje, a v momente, keď je tlčené, všetko fungovať prestáva a chátra,“ uzavrel Klus.

Okrem neho na Devíne v piatok večer vystúpili aj slovenská pesničkárka Sima Martausová, český textár, skladateľ a multiinštrumentalista Vlasta Redl či folklórny súbor Ekonóm spolu s Rozkazovačmi z Očovej. Súčasťou podujatia bola aj výstava k 30. výročiu pádu železnej opony.