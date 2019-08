Cameron Diaz sekla s herectvom: Vôbec mi to nechýba!

NEW YORK - Americká herečka Cameron Diaz si užíva život mimo svetiel reflektorov a hranie vo filmoch jej nechýba. Štyridsaťšesťročná rodáčka zo San Diega, ktorá sa naposledy predstavila vo filmovom muzikáli Annie (2014), sa tak vyjadrila pre výročný špeciál magazínu InStyle.

"Verejnosti som dala viac ako polovicu svojho života. Cítim, že je v poriadku, spraviť si teraz čas pre seba, na reorganizáciu a aby som si vybrala, ako sa chcem vrátiť do sveta. Keď sa rozhodnem. Hranie mi nechýba," skonštatovala s tým, že sa momentálne venuje zdravému životnému štýlu.

Diaz sa v súčasnosti sústreďuje na veci, ktoré sú pre ňu najdôležitejšie, ako sú napríklad medziľudské vzťahy. "Chcem si vybudovať lepšie, silnejšie priateľstvá s ľuďmi, ktorí sú so mnou. Samozrejme, to zahŕňa aj môjho manžela," uviedla herečka, ktorá sa v roku 2015 vydala za muzikanta Benjiho Maddena z kapely Good Charlotte. Ako uviedla, manželstvo s ním je najlepšia vec, čo sa jej kedy stala. "Môj manžel je najlepší. Je to najúžasnejší človek a je môj skvelý partner," vyznala sa.

Herečka tiež prezradila, že pripravuje niečo nové. "Rada tvorím, takže len hľadám projekt, ktorý mi teraz dá najväčší zmysel. Pripravujem pár vecí, ale je ešte príliš skoro o nich hovoriť," dodala.

Cameron Diaz začínala ako modelka. Na filmovom plátne debutovala v snímke Maska (1994). Neskôr sa predstavila vo filmoch Ona, jedine ona (1996), Medové týždne bez ženícha (1996), Hlava nad vodou (1996) alebo Tú svadbu treba zrušiť! (1997). Vďaka romantickej komédii Niečo na tej Mary je (1998) získala prvú nomináciu na Zlatý glóbus. Ďalšie tri nominácie jej vyniesli snímky V koži Johna Malkovicha (1999), Vanilkové nebo (2001) a Gangy New Yorku (2002). Známa je aj ako agentka Natalie Cook z filmu Charlieho anjeli (2000) a jeho pokračovania Charlieho anjeli: Na plný plyn (2003). Na konte má množstvo ďalších titulov ako napríklad Jednoducho sexi (2002), Pozná ju ako svoje boty (2005), Prázdniny (2006), Mejdan v Las Vegas (2008), Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive (2010), Mrcha učiteľka (2011), Ako porodiť a nezblázniť sa (2012), Konzultant (2013), Sex Tape (2014) či Jedna za všetky (2014).