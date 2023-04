Veľkolepý NÁVRAT Cameron Diaz sa zmenil na poriadne FIASKO: Natáčanie filmu prerušila BOMBA!

LONDÝN - Pokračovanie jej hereckej kariéry si zrejme predstavovala úplne inak. Hviezdna Cameron Diaz (50) sa po niekoľkoročnej pauze vrátila pred kamery. Film Back In Action však sprevádza jeden problém za druhým a naposledy museli dokonca prerušiť natáčanie kvôli bombe!

Aj keď všetko nasvedčovalo tomu, že Cameron Diaz dala svojej kariére definitívne zbohom, opak je pravdou. Herečka sa totiž po prvýkrát od roku 2014 postavila pred kameru počas natáčania filmu Back In Action, v ktorom sa okrem nej objaví napríklad Jamie Foxx.

Galéria fotiek (4) Jamie Foxx

Zdroj: SITA

Od začiatku však bola príprava tohto počinu sprevádzaná mnohými problémami a všetko vyvrcholilo v posledných týždňoch. Niekoľko členov tímu, ktorí na filme pracovali, bolo vyhodených kvôli pomalej produkcii.

Následne museli zrušiť natáčanie dvoch veľkých scén. V prístave vo východnej časti Londýna, kde sa mali scény pripravovať, sa totiž našla nevybuchnutá bomba, ktorá pochádza z obdobia 2. svetovej vojny. Natáčanie nakoniec museli úplne zrušiť a tieto scény boli vyrobené na zelenom plátne.

„Produkcia očakávala, že scéna prebehne aj s výbuchom. Nikto však nečakal, že natáčanie preruší bomba. To malo prebehnúť minulý mesiac v prístave. Počas príprav však vo vode našli niečo, čo pripomínalo nevybuchnutú bombu. Bezpečnosť bola samozrejme na prvom mieste a po rozhovoroch s políciou a odborníkmi natáčanie ukončili. To bolo pre film ďalšou veľkou ranou, keďže už mali viacero problémov. Pozastavenie natáčania spôsobilo, že prišli o veľmi veľa peňazí," povedal zdroj pre The Sun.

Tento denník ďalej doplnil, že podobné nálezy nie sú ničím výnimočným. Počas vojny bol totiž Londýn jedným z hlavných cieľov nacistov a odhaduje sa, že vo vodách vo Veľkej Británii je približne 100-tisíc ton nevybuchnutej munície.