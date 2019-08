Nová posila Victoria´s Secret vyvolala pobúrenie: Sexica, ale... To snáď nie!

LOS ANGELES - Patriť medzi anjelikov Victoria´s Secret je pre mnohé modelky prestíž. A nejeden chlap sa teší, keď do tejto sexi armády pribudne nová kráska. Tvárou spomínanej značky sa najnovšie stala aj Brazílčanka Valentina Sampaio (22). Čo na ňu hovoríte?

Ďalšie prekvapenie! Len nedávno sa médiami prehnali správy o tom že šou Victoria´s Secret sa tento rok neuskutoční. Podujatie, ktoré sa koná už 23 rokov sa teší značnej obľube. Veď tie najsexi modelky sa na prehliadkovom móle predvádzajú v krásnych úsporných kúskoch spodnej bielizne. Konkrétne dôvody zatiaľ nie sú známe a značka vraj hľadá spôsob ako svojich priaznivcov o tento zážitok neukrátiť.

Dnes sa Victoria´s Secret znovu spomína v mnohých médiách po celom svete. Ich novou posilou sa totiž prvýkrát stala transgender modelka. A to 22-ročná Brazílčanka Valentina Sampaio. „Nikdy neprestávajte snívať,” pripísala k momentke z fotenia kampane brunetka, ktorá sa v roku 2017 ako prvá transgender modelka objavila na titulke prestížneho magazínu Vogue.

Reakcie verejnosti na nového anjelika sú rôzne. „Krásna žena! Mnohé obyčajné modelky sa na ňu nechytajú,” znie jedna z nich. Viacerí priaznivci Victoria´s Secret však pre tento krok nemajú pochopenie. „To snáď nie! Som v šoku! Kto prišiel s týmto hlúpym nápadom?” znejú reakcie na margo Valentiny Sampaio v úlohe anjelika.

Je pravdepodobné, že kompententní sa pre tento krok rozhodli kvôli veľkej kritike verejnosti, keď kreatívny riaditeľ spoločnosti Edward Razek poznamenal, že by do kampane nikdy nezahrnul plus size alebo transgender modelky. Za svoje výroky sa neskôr dokonca ospravedlnil.

Valentina Sampaio je novou posilou Victoria´s Secret. Zdroj: Instagram