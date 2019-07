Prachařovej nechutné kšefty: Fakt za TOTO pýta peniaze?!

Manželská kríza na Agátu Prachařovú asi doľahla, a tak hľadá spôsob, ako na chvíľu uniknúť. Našla si vskutku zaujímavú cestu. Rozhodla sa predať retro pohovku, ktorú pravdepodobne objavila kdesi na povale, zahádzanú haraburdím. Na tom by nebolo nič zvláštne, keď však uvidíte to, čo ponúka, príde vám doslova zle. Za toto by totiž zrejme nikto so zdravým rozumom nezaplatil.

Posunúť za odvoz či predať kúsky, ktoré už nepotrebujeme, je dnes už celkom bežná vec. Tohto hesla sa držala aj dvojnásobná mama, ktorá sa rozhodla predať pohovku. Tej dala prívlastok retro, no od nej má v skutočnosti na hony ďaleko. Za hrdzavý rám a nechutný, špinavý a mokrý matrac si kráska pýtala 500 českých korún. Na stránke facebookového bazára sa však do nej členovia skupiny pustili ako pirane, a tak svoj príspevok napokon stiahla.

Túto tzv. retro pohovku chcela Agata Prachařová predať za 500 KČ. Zdroj: Facebook