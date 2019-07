Promi mamina chce byť tiež sexi: Hore bez a zadok ako broskyňa!

Známy spevák Robin Thicke našiel svoje šťastie po boku výrazne mladšej April Love Geary. Atraktívna modelka mu porodila dve krásne princezničky a pri pohľade na túto prominentnú rodinu niet pochýb, že prežívajú spokojné a krásne chvíle.

Podobne, ako mnohé celebritné maminy, i táto dbala o to, aby sa po pôrodoch dostala späť do formy. Zrejme nám dáte za pravdu, že sa to April Love Geary podarilo. Na instagrame sa aj počas uplynulých dní pochválila momentkou, na ktorej má oblečený len spodný diel bikín a do objektívu hrdo vystavuje svoj oblý zadoček.

Hoci väčšina mužských priaznivcov zahŕňa modelku pochvalami a mnohé ženy vnímajú April Love Geary ako inšpiráciu, našli sa pod odhalenými fotkami aj kritické komentáre. „Je to nechutné, že sa musíš takto pretŕčať, aby si zaujala. Máš dve krásne dcérky a si matkou. Tak sa tak aj prezentuj,” znie jeden z nich. Aký je váš názor na odhalené fotky tejto sexi šoubiznisovej maminy?

April Love Geary ani po dvoch deťoch nestratila nič zo svojho sexepílu. Zdroj: Instagram