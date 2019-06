Krásna Češka žiarila na slávnostnom koberci: Od pikantného trapasu ju delili len milimetre!

LONDÝN - Nechýbalo veľa! Petra Němcová (39) je hviezda svetových rozmerov. Na červenom koberci je preto ako doma. Potvrdila to ai v pondelok, keď sa zúčastnila podujatia, ktoré zorganizoval známy klenotnícky gigant. Kráska ale nezaujala len luxusnými šperkami, ale aj mega výstrihom. Z toho jej akoby len zázrakom nevypadli prsia. Alebo sa modelka pred trapasom poistila?

Pozeral jej vôbec niekto do očí? To zrejme napadne i vám, keď zbadáte šaty, v ktorých si to Petra Němcová namierila na pondelkovú akciu. Rodáčka z Českej republiky na slávnostnom koberci priam žiarila. Metalické šaty neboli zaujímavé len materiálom, ale najmä strihom.

Petra Němcová na slávnostnom koberci žiarila. Zdroj: SITA

Vysoký rázporok odhaľoval jej štíhle nohy, hlboký výstrih zase vnady. Pri pohľade na Petru je každému jasné, že modelka nechala podprsenku doma. Pri určitých pózach dokonca hrozilo, že jej vnady z výstrihu vypadnú.

Petra sa však v modelingu pohybuje už roky. Je preto možné, že si osvojila trik, pri ktorom sa jemná látka uistí špeciálnou páskou, aby sa predišlo nechceným odhaleniam.

Petra Němcová sa vyhla pikantnému trapasu. Zdroj: profimedia.sk