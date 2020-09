Známa kráska pózovala bez šiat: Neuveriteľné! Toto TELO že rodilo?

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Po tehotenstve už ani stopy! Modelke Petre Němcovej (41) sa koncom novembra splnil sen. Na svet totiž priviedla svoje prvé dieťatko - syna, ktorému spolu s manželom dali meno Bodhi. Rodáčka z Českej republiky si materstvo naplno užíva. Pokojne by sa však už mohla vrátiť aj k práci. Aha, postavičku na to má!

Nejedna mamička nám dá za pravdu, že tehotenstvo a pôrod sa podpíšu na zovňajšku. Vrátiť sa ku krivkám, ktoré mala žena pred tým, sa nie každej podarí. Modelka Petra Němcová sa ale tým už nemusí vôbec zaťažovať.

Počas víkendu sa totiž na sociálnej sieti Instagram pochválila fotkami v dvojdielných plavkách a určite aj vy uznáte, že vyzerá skvele. Petra vždy vyznávala zdravý životný štýl a samozrejmosťou bolo pre ňu aj cvičenie. Ako vidno, chvíľku na to si nájde aj teraz, popri mamičkovských povinnostiach.

Petra Němcová sa 9 mesiacov po pôrode pýši skvelou figúrou. Zdroj: Instagram

Petra Němcová vyzerá v plavkách jednoducho skvele. Zdroj: Instagram

Za zmienku stojí, že Němcová sa so svojími followermi podelila aj o pomerne intímnu fotku. Zverejnila totiž záber, na ktorom láskyplne dojčí svojho synčeka. Ako priznala, nikdy by si nepomyslela, že svoje dieťa bude tak dlho kojiť. „Keď mal dva mesiace, hovorila som si, že ten jeden ešte nejako vydržím. S príchodom pandémie COVID-19 do našich životov som sa chcela uistiť, že Bodhi má tú najsilnejšiu možnú ochranu. Dojčenie totiž posilňuje imunitný systém dieťaťa. Som vďačná, že moje telo produkuje dostatok mlieka, aby bol mliečny bar pre nášho syna vždy otvorený,” poznamenala Petra.

Petra Němcová zverejnila na sociálnej sieti Instagram aj takúto intímnu fotku. Zdroj: Instagram