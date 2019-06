Slávna Shakira zhodila šaty: Vážení, toto TELO nemá zadarmo!

Shakira je úspešnou speváčkou, ktorá sa príležitostne venuje dabingu a najnovšie aj navrhovaniu plaviek. O túto novinku sa podelila so svojimi fanúšikmi prostredníctvom instagramu. Pridala tiež zábery, na ktorých pózuje v ružových bikinách.

Fanúšikovia zahrnuli speváčku pochvalami a komplimentami. „Vyzeráš úžasne. Človek by ani nepovedal, že si matkou dvoch detí,” znejú vybrané z komentárov. „Tvoj muž je šťastný chlap. Mať vedľa seba takúto krásku, to by chceli mnohí,” pridali sa ďalší z nadšených fanúšikov.

Umelkyňa nedá dopustiť na pravidelný pohyb. Jej priaznivci to dobre vedia. Veď, na instagrame bežne zverejňuje fotgrafie a videa zo svojich tréningov. Netreba sa čudovať, že Shakira sa o seba stará. Jej manžel je totiž o desať rokov mladší, a tak musí dávať pozor, aby jej nezdrhol za mladšou...

Shakira vyzerá v bikinách božsky. Zdroj: Instagram