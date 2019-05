Shakira obvinená z plagiátorstva: TOTO je verdikt súdu!

Spevák sa voči rozhodnutiu súdu môže odvolať. Štyridsaťdvaročná Shakira a 57-ročný Vives vydali singel La Bicicleta v máji 2016. Hit získal dve ceny Latin Grammy.

Shakira, celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1995), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010), Shakira (2014) a El Dorado (2017). Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).