Sexi Shakira odhalila realitu: TAKTO vyzerá bez tímu stajlistov!

BARCELONA - Keď sa povie Shakira, asi každý z nás si okamžite predstaví sexi latino divu z Kolumbie, ktorá svet dobila nielen svojimi hitmi Whenever, Wherever alebo Hips don't lie, ale aj svojimi krivkami a bujnou hrivou. Doma však vyzerá úplne inak!

43-ročná speváčka a hudobníčka má na konte už nespočetne veľa hitov a vo videách k nim sa nebojí hrdo ukázať vyšportovanú postavičku, ladné pohyby či prirodzene kučeravé vlasy, na ktoré je kráska patrične hrdá. O jej dokonalý vzhľad sa okrem osobnej trénerky stará počas spoločenských akcií, koncertov a či natáčania videoklipov aj tím vizážistov a stajlistov.

Napriek tomu však Shakira nepatrí k hviezdam, ktoré by si na dokonalý vzhľad potrpeli stoj čo stoj a keď práve nečelí objektívom kamier a fotoaparátov, vystačí si aj bez profesionálov. Počas domácej karantény mama dvojičiek upustila od skrášľovania úplne, no ani tak sa za svoj výzor vôbec nehanbí. Práve naopak. Fotografiu, ktorú zhotovil jej syn Sasha, s hrdosťou vystavila na obdiv fanúšikom.

O Shakiru sa počas špeciálnych udalostí stará tím vizážistov. Zdroj: SITA

„Myslím, že môj syn Sasha chce byť fotografom,” vtipne okomentovala záber, na ktorom sedí na zemi, zahalená od hlavy po päty v teplákovej súprave, s nie práve najčerstvejšie umytými vlasmi a bez štipky mejkapu, ale zato so širokým úsmevom na tvári. No kým niektoré slávne celebrity by sme v podobnom stajlingu len ťažko rozpoznávali, Shakiru si aj vďaka jej dlhoročnej prirodzenosti nezmýli asi nikto.

Takto vyzerá Shakira v pohodlí svojho domova. Zdroj: Instagram S.