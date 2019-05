Slávny hudobník si sype popol na hlavu: Ospravedlnenie Natalie Portman za bludy, ktoré písal

NEW YORK - Americký hudobník Moby sa ospravedlnil izraelsko-americkej herečke Natalie Portman za to, ako opísal ich údajnú romancu spred 20 rokov. DJ a producent napísal prostredníctvom služby Instagram, že veľká časť kritiky, ktorú si vyslúžil za memoáre Then It Fell Apart, bola oprávnená, a ospravedlnil sa Portman i ďalším, ktorých v knihe spomína, že ich nekontaktoval pred jej vydaním.

Päťdesiattriročný rodák z newyorského Harlemu tiež priznal, že vzhľadom na dynamiku ich takmer 14-ročného vekového rozdielu, sa mal v čase ich prvého stretnutia k Natalie správať zodpovednejšie a s väčším rešpektom. Tridsaťsedemročná Portman tento týždeň odmietla Mobyho tvrdenie, že s ním kedysi randila a jeho správanie označila ako nevhodné.

"Niekoľko týždňov som sa snažil stať sa Nataliiným priateľom, no nefungovalo to. Myslel som si, že jej poviem, akú som mal príliš veľkú paniku z toho byť v reálnom vzťahu, no počas jedného nočného telefonátu mi povedala, že sa stretáva s niekým iným. Uľavilo sa mi, pretože som jej nemusel nikdy povedať, aký som bol zničený,“ napísal Moby, ktorý má na konte hity ako Natural Blues, Porcelain, We Are All Made of Stars alebo Lift Me Up.

Zdroj: SITA/AP

Portman v rozhovore pre britskú verziu magazínu Harper's Bazaar povedala, že sa s muzikantom stretla v čase, keď skončila strednú školu. „Prekvapilo ma, keď som počula, že ten veľmi krátky čas, ktorý som ho poznala, charakterizoval ako randenie. Bola som jeho fanúšičkou a po skončení školy som išla na jeho koncert. Po šou mi navrhol, aby sme boli priatelia. On bol na turné a ja som nakrúcala film, takže sme si spolu len tak niekoľkokrát vyšli von, no uvedomila som si, že bol starší muž, ktorý sa o mňa zaujímal nevhodným spôsobom,“ objasnila herečka a dodala, že Moby zrejme využil tento vymyslený príbeh na podporu predaja svojej knihy.

Hudobník následne na jej vyjadrenie reagoval prostredníctvom Instagramu, kde zverejnil aj ich spoločnú fotografiu. Na zábere ju od pol pása nahý spevák drží okolo ramien, pričom obaja sa usmievajú. „Čítal som článok, v ktorom Natalie Portman uviedla, že sme spolu nikdy nerandili. Som z toho zmätený, keďže sme naozaj spolu chodili. Po krátkom čase, ktorý sme spolu strávili v roku 1999, sme celé roky zostali priateľmi. Mám rád Natalie a rešpektujem jej inteligenciu a aktivizmus. No ak mám byť úprimný, neviem si vysvetliť, prečo by skresľovala pravdu o našom (hoci krátkom) vzťahu. Príbeh, ktorý som uviedol v mojej knihe Then It Fell Apart je pravdivý, s množstvom fotografií, ktoré slúžia ako dôkazy,“ vyjadril sa.

Zdroj: SITA

„P.S., úplne rešpektujem, že jej je ľúto, že so mnou randila (aby som bol férový, ja by som pravdepodobne takisto ľutoval, ak by som so mnou chodil). To však nemení fakty o našej krátkej romantickej minulosti,“ dodal Moby, ktorý je príbuzným zosnulého amerického spisovateľa Hermana Melvilla, autora románu Biela veľryba (1851). V najnovšom vyjadrení sa pritom ospravedlňuje aj za tento komentár a skutočnosť, že nerešpektoval jej reakciu.