Sexi herečka ohúrila na premiére: Pred kamerami v skafandri, teraz... Wau!

LOS ANGELES - Predviedla sa! Natalie Portman (38) netreba veľmi predstavovať. Krásna a talentovaná herečka sa najnovšie hlási o slovo filmom s názvom Lucy in the Sky, v ktorom stvárnila astronautku. Pred kamerami sa teda objavovala prevažne oblečená od hlavy po päty. Iný však bol pohľad na ňu počas nedávnej premiéry. Kráska totiž stavila na poriadne provokatívny outfit.

Výstrih po pupok a krátka sukňa! Tak by sa dal okomentovať outfit, v ktorm sa Natalie Portman objavila na nedávnej premiére filmu Lucy in the Sky. Atraktívna herečka má útlu postavu a takéto odvážne kúsky si môže smelo dovoliť.

Čo sa týka poprsia, príroda k nej nebola príliš štedrá. Známa herečka však nikdy nemala potrebu hľadať pomoc u plastického chirurga. Aj na spomínanej premiére Natalie sebavedomo dokázala, že aj s malými vnadami vie zahrať veľké divadlo.

Zdroj: SITA

