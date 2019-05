Skvelá správa pre fanúšikov The Rolling Stones: Mick Jagger je v poriadku... Vracia sa na pódium!

NEW YORK - Britská kapela The Rolling Stones je pripravená na svoje turné No Filter po Severnej Amerike, ktoré museli odložiť pre zdravotné problémy frontmana Micka Jaggera. Rockeri vo štvrtok oznámili, že koncertnú šnúru začnú koncom júna dvomi vystúpeniami v americkom Chicagu a odohrajú všetky pôvodne plánované koncerty.

Skupina vo vyhlásení uviedla, že na koncertoch zaznejú ich klasické hity, ako napríklad Sympathy For The Devil alebo Paint It Black. Turné sa malo začať 20. apríla v Miami a skončiť v júni v Kanade. Spevák Mick Jagger, ktorý začiatkom apríla podstúpil chirurgický zákrok a podľa nepotvrdených informácií mu vymenili srdcovú chlopňu, sa už zotavil. V stredu zverejnil 75-ročný Jagger na Twitteri video, v ktorom predvádza svoje charakteristické divoké pohyby a tancuje pred zrkadlom v hudobnom štúdiu.

The Rolling Stones vznikli v roku 1962. V súčasnosti vo formácii pôsobia Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood. Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Honky Tonk Women, You Can't Always Get What You Want, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up. Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok.

Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias. V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. V decembri 2016 vydali zatiaľ posledný album Blue & Lonesome, ktorý dobyl UK Chart.