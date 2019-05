Milióny na účte a nemá si čo obliecť?! Americká raperka vyrazila na nákupy v TOMTO... Preboha!

MIAMI - Fantázii a móde sa medze nekladú. No to, čo predvádza americká raperka Cardi B, je teda poriadna divočina. Všadeprítomných paparazzi nesklamala ani uplynulý týždeň a pri jej posledných nákupoch sa pridlho netrápila s tým, čo si oblečie.

Cardi B sa momentálne nachádza v slnečnom Miami kvôli hudobnému festivalu, kde vystupovala spoločne s jej manželom Offsetom. A, ako to už u raperky býva zvykom, všade, kam sa pohne, spôsobí rozruch. Inak tomu nebolo ani teraz. Dvadsaťšesť ročná hviezda je skôr ako hudbou známa najmä svojou výstrednosťou, no nad jej posledným módnym počinom by krútili hlavami azda všetci dizajnéri. Cardi B totiž vyrazila na nákupy a svoj outfit poňala skutočne ležérne.

Módne výstrelky sú u raperky na dennom poriadku. Zdroj: Instagram Cardi B

Z luxusného auta vystúpila pred butikom len v bielom froté župane a kožušinových papučiach. Výstredná raperka síce zabudla na mejkap, no aby sa ubezpečila, že na ulici nebude za šedú myšku, zobrala so sebou aspoň neónovú parochňu. "Model" dopĺňali dlhočizné neónové drápy, na ktoré si umelkyňa obzvlášť potrpí. Butik však s polonahou zákazníčkou problém nemal. Práve naopak. Aby prominentnej nákupnej maniačke zabezpečili komfort, predajňu dokonca uzavreli.

Cardi B si do butiku vyšla ako z vane - v župane a papučiach. Zdroj: Instagram Cardi B

Vyzerá to však, že Cardi B je so svojim zjavom spokojná a župan nevyvetrala prvý krát. Pred pár dňami tento outfit zvolila aj na luxusné nákupy na známej ulici Rodeo Drive. Len minulý týždeň bola pritom uvedená na trh jej módna kolekcia, ktorú vytvorila v spolupráci s istou značkou takzvanej rýchlej módy. Kolekcia zarobila za prvých 24 hodín cez milión amerických dolárov.

Či sa raperka snaží rozbehnúť nový trend, alebo ju dočasne opustila tvorivá múza, sa asi nedozvieme.