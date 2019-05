Madonna priznáva životnú chybu: Ľutujem, že som to urobila... Zničilo mi to vzťah s deťmi!

"Spravila som chybu, keď som mojim starším deťom už ako 13-ročným dala mobilné telefóny. Skončil sa tak môj vzťah s nimi, naozaj. Nie úplne, no telefóny sa stali veľmi dôležitou súčasťou ich životov. Začali sa porovnávať s inými ľuďmi, čo je naozaj zlé pre individuálny vývoj," objasnila.

Madonna Louise Ciccone patrí k najvplyvnejším hudobníčkam všetkých čias a mnohí ju označujú za kráľovnú popu. Hudobnú kariéru odštartovala začiatkom 80. rokov v kapelách Breakfast Club a Emmy, no krátko nato sa vydala na sólovú dráhu. V roku 1983 vydala eponymný debutový album, po ktorom nasledovali Like A Virgin (1984), True Blue (1986), Like A Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray Of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions On A Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012) a Rebel Heart (2015).

Na konte má napríklad sedem cien Grammy a od roku 2008 je členkou Rock'n'rollovej siene slávy. Ako herečka sa predstavila v snímkach Hľadám Susan. Zn.: Zúfalo (1985), Dick Tracy (1990), Veľké víťazstvo (1992), Štyri izby (1995), Evita (1996) alebo Dnes neumieraj (2002). Režírovala snímky Špina a múdrosť (2008) a W.E. (2011). Získala tiež dva Zlaté glóbusy - v roku 1997 za hlavnú rolu v muzikáli Evita a v roku 2012 za pieseň Masterpiece z filmu W.E.