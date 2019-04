Pred 4 rokmi podala žiadosť o rozvod a teraz... Megan Fox si to celé rozmyslela!

LOS ANGELES - Americká herečka a modelka Megan Fox požiadala o ukončenie rozvodového konania s manželom, hercom Brianom Austinom Greenom. Stalo sa tak takmer štyri roky po tom, ako o rozvod požiadala. Podľa portálu The Blast podala svoju žiadosť o ukončenie konania vo štvrtok v Los Angeles.

Tridsaťdvaročná rodáčka z Oak Ridge v štáte Tennessee podala žiadosť o rozvod v auguste 2015, po piatich rokoch manželstva. Ako dôvod vtedy uviedla neprekonateľné rozdiely. Dvojica však v apríli 2016 oznámila, že čaká tretie dieťa a ešte toho roku sa k sebe vrátili. Rozvodové konanie však naďalej pokračovalo.

Fox a Green spolu začali chodiť v roku 2004, pričom herečka mala v tom čase 18 rokov, zatiaľ čo Green už tridsať. Zasnúbili sa v roku 2006, o tri roky neskôr zasnúbenie zrušili, no nasledujúci rok sa zasnúbili znova a krátko na to sa aj vzali. Dvojica má spolu troch synov - šesťročného Noaha Shannona, päťročného Bodhiho Ransoma a dvojročného Journeyho Rivera. Štyridsaťpäťročný Green je tiež otcom 17-ročného Kassiusa, ktorého má z predchádzajúceho vzťahu.

Megan Denise Fox sa preslávila stvárnením Mikaely Banes vo filme Transformers (2007). Túto rolu si zopakovala aj v pokračovaní Transformers: Pomsta porazených (2009). Okrem toho sa predstavila napríklad v snímkach Spoveď kráľovnej strednej školy (2004), Ako sa zbaviť priateľov a zostať úplne sám (2008), Pozor, hryzie! (2009), Jonah Hex (2010), Plánované rodičovstvo (2011), Diktátor (2012), Štyridsiatka na krku (2012) alebo Ninja korytnačky 1 a 2 (2014 a 2016). Spolu s Dominicom Monaghanom si v roku 2010 zahrala v klipe k piesni Love The Way You Lie od Rihanny a Eminema. Fox zdobila titulky časopisov ako Maxim, FHM, GQ, Esquire či Elle.

Brian Austin Green sa dostal do povedomia najmä vďaka tínedžerskému seriálu Beverly Hills 90210 (1990 - 2000), v ktorom sa predstavil ako David Silver. Účinkoval aj v seriáloch Príbeh Sarah Connorovej (2008 - 2009), Smallville (2001 - 2011), Zúfalé manželky (2004 - 2012), Freddie (2005 - 2006) alebo Kurz sebaovládania (2012 - 2014).