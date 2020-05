Slávna sexica sa rozvádza: Fešného manžela vymenila za tohto plejboja!

O problémoch v manželstve spomínanej dvojice sa v posledných mesiacoch špekulovalo celkom intenzívne. Megan si z ruky zložila obrúčku a paparazzom sa ju podarilo viackerát zvečniť v spoločnosti rapera menom Machine Gun Kelly.

Správy o rozvode definitívne potvrdil Brian Austin Green tento pondelok v rámci svojho podcastu. Že sa s manželkou odcudzili, pocítil ešte koncom minulého roka. Megan sa vrátila domov z nakrúcania filmu Midnight In The Switchgaass, v ktorom si zahrá aj spomínaný raper. „Vtedy mi povedala, že keď bola ďaleko odo mňa, tak sa cítila oveľa lepšie. A že si ten pocit chce udržať čo najdlhšie. Bol som prekvapený a rozhodilo ma to. Ale nevedel som byť k nej zlý. Po rozhovore sme prišli k návrhu, že si od seba na istý čas oddýchneme a uvdíme, čo ďalej,” prezradil detaily zo súkromia známy herec.

„Mali sme úžasný vzťah. Budem ju vždy milovať. A viem, že aj ona mňa,” uzavrel Brian. Aj napriek tomuto tvrdeniu sa však dvojica napokon dohodla na rozvode.

Megan svoje súkromie zatiaľ nekomentuje. V médiách sa však stále viac hovorí o tom, že Machine Gun Kelly je jej milencom. S raperovým menom boli späté viaceré známe ženy. Spomenúť možno Demi Lovato, Kate Beckinsale, Noah Cyrus, Halsey, či Amber Rose.

Láska medzi Megan Fox a Brianom Austinom Greenom je minulosťou. Zdroj: SITA