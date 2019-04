FOTO Svetoznáma skupina môže skákať od šťastia: Vážení priatelia, takto sa píše hudobná história

Cypress Hill sa tak stali vôbec prvou hip-hopovou skupinou s latinskoamerickými koreňmi, ktorá je na známom chodníku zvečnená. „Hviezda sa nám veľmi páči. Mohol to byť aj zlatý list, myslím, zlatý marihuanový list. To bolo tiež fajn,“ žartoval B-Real, frontman skupiny, ktorá sa netají náklonnosťou k ľahkým drogám. Na ceremónii sa zúčastnili aj niektorí z najväčších obdivovateľov skupiny, ako napríklad rapper Xzibit alebo komik George Lopez.

Cypress Hill vznikli v roku 1988 v Kalifornii. Debutovali v roku 1991 eponymnou nahrávkou, z ktorej pochádzajú úspešné single The Phuncky Feel One a How I Could Just Kill A Man. Druhá a zatiaľ ich najúspešnejšia štúdiovka Black Sunday (1993) získala v USA trojnásobnú platinovú platňu. Ďalej vydali albumy Cypress Hill III: Temples of Boom (1995), Cypress Hill IV (1998), Skull & Bones (2000), Stoned Raiders (2001), Till Death Do Us Part či Rise Up (2010).