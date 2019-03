Hviezda Glee sa vydala: Aha, aká z nej bola krásna nevesta!

NEW YORK - Americká herečka a speváčka Lea Michele sa vydala. Svoje áno povedala riaditeľovi odevnej spoločnosti AYR Zandymu Reichovi.

"Sme takí nadšení, že sme svoji, a vďační, že sme obklopení našimi priateľmi a rodinou. A najmä sme šťastní, že strávime zvyšok našich životov spolu," potvrdili radostnú správu magazínu People novomanželia.

Dvojica sa zosobášila v sobotu večer počas intímneho obradu v severnej Kalifornii. Okrem rodiny s mladomanželmi oslavovali ich veľký deň aj ich najbližší priatelia vrátane herečkiných kolegov Darrena Crissa, Beccy Tobin a Emmy Roberts. Tridsaťdvaročná Michele a o štyri roky starší Reich tvoria pár približne dva roky. Zasnúbili sa 29. apríla 2018.

Lea Michele Sarfati sa herectvu a spevu venuje odmalička, pričom už ako dieťa účinkovala na Broadwayi. Známa je predovšetkým ako Rachel Berry zo seriálu Glee (2009 - 2015), vďaka ktorému ju dva razy nominovali na Zlatý glóbus a raz na cenu Primetime Emmy. Okrem toho sa predstavila napríklad v snímke Silvestrovská noc/Šťastný Nový rok (2011) či seriáli Scream Queens (2015 - 2016). Na konte má albumy Louder (2014), z ktorého pochádzajú single Cannonball a On My Way, a Places (2017). Prvá menovaná nahrávka sa dostala najvyššie na štvrtú priečku amerického albumového rebríčka Billboard 200.