Čudný telefonát krátko pred smrťou modelky (†20) na jachte miliardára: Objasní veľkú záhadu?

Sinead hovorila s matkou Kylie a bratom Jackom v piatok v skorých ranných hodinách. Novinárom to povedal grécky právnik rodiny Charalampos Triantafyllopoulos. "Zosnulá telefonovala so svojou matku a bratom krátko pred nešťastnou udalosťou, ktorá je predmetom vyšetrovania," stojí vo vyhlásení, ktoré zverejnil spravodajský portál Keep Talking Greece. "Plakala a sťažovala sa na incident, ktorý mala na jachte s ďalším členom posádky."

Telefonát s rodinou sa uskutočnil len pár chvíľ pred tým, než McNamarovú našli v kritickom stave na superjachte Mayan Queen IV mexického miliardára Alberta Bailleresa, ktorá kotvila v prístave Argostoli na gréckom ostrove Kefalónia.

Rodina vo vyhlásení tiež požiadala grécke úrady, aby "dôkladne vyšetrili" nevysvetliteľnú smrť slečny McNamarovej, ktorá počas pobytu na jachte pôsobila, že je šťastná a nič jej nechýba. "Rodina tvrdí, že Sinead nemala žiadne problémy, často s nimi komunikovala a bola šťastná. O dva dni sa mala vrátiť k svojej rodine a priateľom v Austrálii. Rodičia sa domnievajú, že je dôležité dôkladne preskúmať udalosti aj incidenty, ktoré predchádzali smrti ich 20-ročnej dcéry," odznelo vo vyhlásení.

Lekár na palube jachty sa pokúšal oživiť mladú ženu predtým, než ju helikoptéra prepravila do nemocnice v Aténach. Zdrvená rodina sa pýta aj na to, prečo uplynul od nájdenia ich dcéry po prevoz taký dlhý čas. "Bola v bezvedomí niekoľko hodín v komatóznom stave a každá minúta bola kritická pre jej život," tvrdí rodina.

McNamarová trávila na jachte svoj posledný deň, o niekoľko hodín sa mala stretnúť so svojou matkou a sestrou, ktoré za ňou cestovali z Austrálie do Grécka a potom sa mali spolu vrátiť do vlasti. Len 24 hodín predtým než zomrela, sa vraj zabávala s priateľmi v bare v Kefalónii, pila a tancovala. Majiteľ podniku sa pre news.com.au vyjadril, že všetci vyzerali byť v dobrej nálade a nevšimol si, že by sa v skupinke odohralo niečo nepríjemné.

Pitva modelky nepreukázala žiadne stopy fyzického násilia na jej tele, ale výsledky toxikológie budú až zhruba o mesiac a vyšetrovanie okolností smrti zatiaľ nebolo ukončené. Je tu podozrenie na samovraždu, ale polícia prípad ešte neuzavrela. Mladá žena zomrela na následky obesenia.