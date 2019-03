Slávna americká speváčka šokovala všetkých: Pred mesiacom to nechcela, teraz povedala ÁNO!

Rodriguez k fotografii pripísal: "Povedala áno". Lopez s Rodriguezom spolu chodia od začiatku roka 2017. Pre Lopez to bude štvrté manželstvo, pre Rodrigueza druhé. Obaja majú z predošlých manželstiev po dve deti.

Lopez pritom ešte pred mesiacom vyhlásila, že sa zatiaľ za Rodrigueza neplánuje vydať. "Spolu s našimi deťmi, prácou a všetkými skvelými vecami, ktoré sa dejú, prežívame naozaj tie najšťastnejšie roky. Sme za to veľmi vďační a v súčasnosti nepotrebujeme nič meniť. Musíme si robiť veci vo vlastnom tempe. Myslím si, že som pochopila, že manželstvo si vyžaduje viac ako len zamilovanie a zdieľanie spoločnej domácnosti. V mojom prípade je mojou najväčšou povinnosťou byť si istá, že ako matka im vytváram ten najlepší domov. To znamená, že potrebujete niekoho, kto rozumie vám, a tiež deťom a je ochotný ich milovať tak veľmi ako vy," uviedla 49-ročná interpretka v rozhovore pre magazín Closer.

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

Jennifer Lynn Lopez debutovala v roku 1999 albumom On The 6. Druhá štúdiovka J.Lo (2001) obsadila prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200, nasledujúce nahrávky This Is Me... Then (2002) a Rebirth (2005) sa dostali na druhé miesto. Odvtedy vydala ešte ďalšie štyri štúdiovky - Como Ama una Mujer (2007), Brave (2007), Love? (2011) a A.K.A. (2014). Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Jack (1996), Selena (1997), Anakonda (1997), Zakázané ovocie (1998), Cela (2000), Policajtka (2001), Svadby podľa Mary (2001), Kráska z Manhattanu (2002), Dosť! (2002), Žiť po svojom (2005), Diabolská svokra (2005), Záložný plán (2010), Ako porodiť a nezblázniť sa (2012), Parker (2013) či Chlapec odvedľa (2015). Jej manželmi boli Ojani Noa, Cris Judd a Marc Anthony, s ktorým má 10-ročné dvojčatá Maximiliana a Emme.